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2 мая 2023, 8:38 Читати українською

Доля неработающих кредитов в банках в I квартале выросла до 38,8%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 апреля 2023 года 38,8% и выросла на 0,7 в. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд грн до 434 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 апреля 2023 года 38,8% и выросла на 0,7 в.
Фото: banki.ua

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Проблемные кредиты

Банки продолжают признавать кредитные потери — с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.

Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%.

В то же время длительные полномасштабные боевые действия негативно отражаются на динамике кредитования. Общий объем кредитов в I квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель — рос.

Напомним

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков, чтобы оценить влияние военной агрессии на качество банковских активов, потери для капитала и способность банков самостоятельно восстановить капитал.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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0
mlp711141
mlp711141
2 мая 2023, 8:59
#
Мой кредит своё давно отработал. А вот решение суда «Приматам» не закон — они хотят отменённых процентов, поскольку жадные. Мной выплачено всё (тело кредитного лимита, и судебные издержки), то есть, немногим более того, что хотели «Приматы», а им всё неймётся…
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 мая 2023, 9:12
#
Решение суда какой интстанции ?
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 мая 2023, 9:25
#
А какая разница? В «шапке» написано Именем Украины. Нет «оскарження» со стороны банка, все -поезд уехал!
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0
mlp711141
mlp711141
2 мая 2023, 10:22
#
Именно так. Суд поступил по принципу «и нашим, и вашим». Соответственно, исполнительный лист был на сумму тела кредитного лимита и части судебных издержек. Но мной были выплачены чуть более этой суммы (а именно тело кредитного лимита и все судебные издержки). А на все их остальные претензии был им ответ «върви до задника, idż w tyłek» и тому подобный. Но теперь «Приматы» не желают выдавать справку об отсутствии задолженности, поскольку:
1. мной погашалась задолженность частями по 666 грн (на всю сумму сразу не было денег)
2. было начато добровольное погашение до ареста моих банковских счетов частным приставом, соответственно по реквизитам этих сатанинских «Приматов», а не по реквизитам казначейства.
3. «Приматы» не заинтересованы исполнять решение суда — оно им не закон.

Поэтому, несмотря на погашение моих обязательств, исполнительное производство не будет закрыто. Увы…
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 мая 2023, 10:36
#
Исполнительное производство открывает только Исполнитель. Государственный или частный. При наличии решения суда нужно было сразу писать исполнителю письмо (при желании приложить скан решения суда). Если исполнитель морозится — жалоба на него через портал Минюста. Получит волшебный пендель и производство закроет. Я делал именно так.
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0
mlp711141
mlp711141
2 мая 2023, 11:03
#
Исполнительное производство открывает только Исполнитель. Государственный или частный.

По исполнительному производству, да.
Решение суда в онлайне, через опендата его можно прочитать. Вот только адрес для защиты персональный данных ими указан как «адреса1», а мои ФИО как «особа1». И повеселили меня тем, что один из разов упоминая меня в решении суда, меня упомянули как особь женского пола, а не мужского (то ли по ошибке, то ли специально).

Если исполнитель морозится — жалоба на него через портал Минюста

А как? Мне не исполнитель, а с минюста написали, что мне нужно предоставить им справку из банка о добровольном погашении задолженности. Того, пропавшего без вести пристава они заменили другим. И номер телефона больше не Лайфселл, а Г-стар. А е-мейл тот-же, не работающий. Проверено: ни с гмейл, ни с рамблера туда письма не доходят. А с польского номера я га Г-стар звонить не буду (светить не хочу). У меня есть украинские номера (которые я пополняю изредка, лишь бы номер не забрали), но не вижу смысл кидать туда больше чем абонплата (на Лайфселл безлимит, а на других операторов 5 грн/минута). Хотя, думаю, «Приматы» и так знают мой польский номер — украли у кого-то из моих знакомых при помощи своего приложения, и звонят иногда через вибер-оут (чаще всего определяются номера сербских и шведских коммутаторов, но они все получают у меня в телефонной книге имя «zz-zhopa»).
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 мая 2023, 11:16
#
У меня есть определенный личный опыт. Портал Минюста сработал как часы. Начальник исполнительной службы того района, где было производство, лично звонил мне, извинялся и просил написать в Минюст еще раз и сообщить что производство снято. А тот исполнитель который морозился, был уволен пинком под зад. Но это была гос исполнительная служба
+
+15
bonv
bonv
2 мая 2023, 10:06
#
То скорочується, то зростає:)) До 55% ще далеко:))
+
+15
bonv
bonv
2 мая 2023, 10:06
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
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