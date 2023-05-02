Доля неработающих кредитов в банках в I квартале выросла до 38,8%

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Проблемные кредиты

Банки продолжают признавать кредитные потери — с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.

Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%.

В то же время длительные полномасштабные боевые действия негативно отражаются на динамике кредитования. Общий объем кредитов в I квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель — рос.

Напомним

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков, чтобы оценить влияние военной агрессии на качество банковских активов, потери для капитала и способность банков самостоятельно восстановить капитал.