Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 апреля 2023 года 38,8% и выросла на 0,7 в. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд грн до 434 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.
Доля неработающих кредитов в банках в I квартале выросла до 38,8%
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Проблемные кредиты
Банки продолжают признавать кредитные потери — с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.
Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%.
В то же время длительные полномасштабные боевые действия негативно отражаются на динамике кредитования. Общий объем кредитов в I квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года.
До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель — рос.
Напомним
Национальный банк начинает оценку устойчивости банков, чтобы оценить влияние военной агрессии на качество банковских активов, потери для капитала и способность банков самостоятельно восстановить капитал.
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Комментарии - 9
1. мной погашалась задолженность частями по 666 грн (на всю сумму сразу не было денег)
2. было начато добровольное погашение до ареста моих банковских счетов частным приставом, соответственно по реквизитам этих сатанинских «Приматов», а не по реквизитам казначейства.
3. «Приматы» не заинтересованы исполнять решение суда — оно им не закон.
Поэтому, несмотря на погашение моих обязательств, исполнительное производство не будет закрыто. Увы…
По исполнительному производству, да.
Решение суда в онлайне, через опендата его можно прочитать. Вот только адрес для защиты персональный данных ими указан как «адреса1», а мои ФИО как «особа1». И повеселили меня тем, что один из разов упоминая меня в решении суда, меня упомянули как особь женского пола, а не мужского (то ли по ошибке, то ли специально).
Если исполнитель морозится — жалоба на него через портал Минюста
А как? Мне не исполнитель, а с минюста написали, что мне нужно предоставить им справку из банка о добровольном погашении задолженности. Того, пропавшего без вести пристава они заменили другим. И номер телефона больше не Лайфселл, а Г-стар. А е-мейл тот-же, не работающий. Проверено: ни с гмейл, ни с рамблера туда письма не доходят. А с польского номера я га Г-стар звонить не буду (светить не хочу). У меня есть украинские номера (которые я пополняю изредка, лишь бы номер не забрали), но не вижу смысл кидать туда больше чем абонплата (на Лайфселл безлимит, а на других операторов 5 грн/минута). Хотя, думаю, «Приматы» и так знают мой польский номер — украли у кого-то из моих знакомых при помощи своего приложения, и звонят иногда через вибер-оут (чаще всего определяются номера сербских и шведских коммутаторов, но они все получают у меня в телефонной книге имя «zz-zhopa»).
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/