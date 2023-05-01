Нацбанк оштрафовал «Є-Гроші» за нарушение коллекторского закона

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 1 мая.

Финансовая компания «Є-Гроші Ком» предоставляет услуги микрокредитования под брендом «Є-Гроші». Бенефициаром компании в госреестре указан Дмитрий Шевчук.

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