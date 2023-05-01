Национальный банк оштрафовал ООО «ФК «Є-Гроші Ком» на 102 тысячи гривен за нарушение требований законодательства по этическому поведению во время урегулирования просроченной задолженности. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк оштрафовал «Є-Гроші» за нарушение коллекторского закона
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 1 мая.
Финансовая компания «Є-Гроші Ком» предоставляет услуги микрокредитования под брендом «Є-Гроші». Бенефициаром компании в госреестре указан Дмитрий Шевчук.
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Источник: Минфин
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