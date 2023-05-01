Кабинет министров ускоряет реализацию программы льготного кредитования «е-Оселя» — в частности, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией «Укрфинжилье» на открытом финансовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Кабмин направит дополнительные средства на программу «е-Оселя»
«Программа есть «е-Оселя» оказалась очень популярной среди граждан. Мы видим высокий спрос на льготные кредиты под 3% годовых. Правительство делает все для продолжения работы программы есть и расширения количества ее потенциальных участников.
Сейчас нам необходимо придать новый импульс финансированию компании «Укрфинжилло», который позволит начать процесс привлечения дополнительных средств, в том числе на открытом финансовом рынке. Также мы рассчитываем на привлечение средств международных организаций. Уверена, что уже в ближайшее время количество выданных кредитов увеличится", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Что известно о программе
Программа доступного ипотечного кредитования «е-Оселя» работает с октября прошлого года.
За это время 948 украинских семей получили доступный кредит для приобретения собственного жилья на общую сумму более 1,2 млрд. грн. Все они — представители критически важных для государства профессий: 782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых, добавили в Минэкономики.
Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых.
Планируется, что в текущем году увеличится перечень категорий граждан, которые смогут получить кредит на собственное жилье — они смогут взять кредит на приобретение жилья под 7% годовых. В правительстве рассчитывают сделать данную программу постоянно действующей.
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Про це під час інформаційного телемарафону повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
«Уряд у рамках великої програми стосовно компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається „єВідновлення“. Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди — громадяни України, які досягли 21 року», — сказала Шуляк.
За її словами, якщо за всіма критеріями людина проходить, вона зможе отримати швидку компенсацію з використанням застосунку «Дія».
«Ці гроші обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма знаходиться у тестовому режимі, повторюся — це частина великої програми стосовно компенсацій», — зазначила депутат.
«На сьогодні є перші кошти, які будуть використовуватися на роботу компенсаційного механізму — це кошти арештованих дочок російських банків. Ми сподіваємося, що в цьому році також на ці потреби будуть використані 35 млрд грн з коштів, які надійдуть від прибутку Національного банку. Звичайно, ми розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів», — додала депутат.