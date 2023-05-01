Кабмин направит дополнительные средства на программу «е-Оселя»

Кабинет министров ускоряет реализацию программы льготного кредитования «е-Оселя» — в частности, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией «Укрфинжилье» на открытом финансовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Программа есть «е-Оселя» оказалась очень популярной среди граждан. Мы видим высокий спрос на льготные кредиты под 3% годовых. Правительство делает все для продолжения работы программы есть и расширения количества ее потенциальных участников.

Сейчас нам необходимо придать новый импульс финансированию компании «Укрфинжилло», который позволит начать процесс привлечения дополнительных средств, в том числе на открытом финансовом рынке. Также мы рассчитываем на привлечение средств международных организаций. Уверена, что уже в ближайшее время количество выданных кредитов увеличится", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Что известно о программе

Программа доступного ипотечного кредитования «е-Оселя» работает с октября прошлого года.

За это время 948 украинских семей получили доступный кредит для приобретения собственного жилья на общую сумму более 1,2 млрд. грн. Все они — представители критически важных для государства профессий: 782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых, добавили в Минэкономики.

Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых.

Планируется, что в текущем году увеличится перечень категорий граждан, которые смогут получить кредит на собственное жилье — они смогут взять кредит на приобретение жилья под 7% годовых. В правительстве рассчитывают сделать данную программу постоянно действующей.