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1 мая 2023, 16:20 Читати українською

Кабмин направит дополнительные средства на программу «е-Оселя»

Кабинет министров ускоряет реализацию программы льготного кредитования «е-Оселя» — в частности, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией «Укрфинжилье» на открытом финансовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кабинет министров ускоряет реализацию программы льготного кредитования «е-Оселя» — в частности, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией «Укрфинжилье» на открытом финансовом рынке.

«Программа есть «е-Оселя» оказалась очень популярной среди граждан. Мы видим высокий спрос на льготные кредиты под 3% годовых. Правительство делает все для продолжения работы программы есть и расширения количества ее потенциальных участников.

Сейчас нам необходимо придать новый импульс финансированию компании «Укрфинжилло», который позволит начать процесс привлечения дополнительных средств, в том числе на открытом финансовом рынке. Также мы рассчитываем на привлечение средств международных организаций. Уверена, что уже в ближайшее время количество выданных кредитов увеличится", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Что известно о программе

Программа доступного ипотечного кредитования «е-Оселя» работает с октября прошлого года.

За это время 948 украинских семей получили доступный кредит для приобретения собственного жилья на общую сумму более 1,2 млрд. грн. Все они — представители критически важных для государства профессий: 782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых, добавили в Минэкономики.

Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых.

Планируется, что в текущем году увеличится перечень категорий граждан, которые смогут получить кредит на собственное жилье — они смогут взять кредит на приобретение жилья под 7% годовых. В правительстве рассчитывают сделать данную программу постоянно действующей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
1 мая 2023, 17:26
#
У рамках програми «єВідновлення», тестування якої розпочнеться з 10 травня, власники пошкодженого внаслідок війни житла зможуть отримати компенсацію до 500 тис. грн на ремонт.
Про це під час інформаційного телемарафону повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
«Уряд у рамках великої програми стосовно компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається „єВідновлення“. Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди — громадяни України, які досягли 21 року», — сказала Шуляк.
За її словами, якщо за всіма критеріями людина проходить, вона зможе отримати швидку компенсацію з використанням застосунку «Дія».
«Ці гроші обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма знаходиться у тестовому режимі, повторюся — це частина великої програми стосовно компенсацій», — зазначила депутат.
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0
bonv
bonv
1 мая 2023, 17:26
#
Шуляк розповіла, що через «Дію» вже отримано близько 360 тис. інформаційних повідомлень, які стосуються майже 25 млн кв. зруйнованого або пошкодженого житла. За її словами, це надзвичайно високі цифри, тому що в довоєнний період в Україні щороку здавалося приблизно 10 млн кв. м житла.
«На сьогодні є перші кошти, які будуть використовуватися на роботу компенсаційного механізму — це кошти арештованих дочок російських банків. Ми сподіваємося, що в цьому році також на ці потреби будуть використані 35 млрд грн з коштів, які надійдуть від прибутку Національного банку. Звичайно, ми розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів», — додала депутат.
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