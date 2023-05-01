«Доступные кредиты 5-7-9%»: Банки выдали уже 104 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» выдано 899 льготных кредитов на общую сумму 3,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

С момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 60 756 кредитов на общую сумму 193,68 млрд грн, из которых 40 114 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 82,75 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 25 934 кредитных договора на общую сумму 104,06 млрд. грн.

Из них 2,06 млрд грн — на инвестиционные цели; 7,19 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,33 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 29,11 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 56,47 млрд грн — на антивоенные цели.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

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