В понедельник, 1 мая, курс доллара на наличном рынке по покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и подорожало на 10 копеек в продаже.
Курс валют на 1 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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В обменниках доллар подешевел на 1 копейку в покупке и на 4 копейки в продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,79−37,94, евро — 41,45−41,60 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,22−40,61 грн/евро.
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