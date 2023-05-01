Сегодня истекает срок подачи декларации о доходах

1 мая 2023 года истекает срок подачи декларации об имущественном положении и доходах за 2022 год гражданами, которые обязаны ее подать в соответствии с разделом IV Налогового кодекса, а лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета Нина Южанина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто должен был подать декларации

«Последний день подачи деклараций был вчера, но п. 49.20 ст. 49 Кодекса предусмотрено, что, если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем», — написала Южанина.

По ее словам, в этом году в категорию тех, кто должен был подать декларацию, попали и наши граждане, которые в результате войны выехали из Украины и получили временное убежище за рубежом (как такие, что в 2022 году получали иностранные доходы).

Южанина напомнила, что Верховной Радой внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, в соответствии с которыми обязанность граждан по представлению ежегодной декларации будет считаться выполненной, если в других странах они получают только социальные выплаты/иностранную помощь.

«Однако законопроект с 17.04.2023 до сих пор находится на подписи у Президента Украины», — пишет она.



К тому же можно воспользоваться пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 НК: если у налогоплательщика отсутствуют подтверждающие документы относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции, такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным

Как подать декларацию

Декларация подается по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; почтой или средствами электронной связи, в частности через сервис, электронный сервис «Декларация об имущественном положении и доходах».