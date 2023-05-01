Украина экспортировала за апрель 89,7 тыс. МВт-ч электроэнергии 6-месячного перерыва. Об этом говорится в данных на сайте сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E, передает «Интерфакс-Украина».
Украина экспортировала почти 90 тысяч МВт-ч электроэнергии в месяц
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Куда экспортировали больше всего
Отмечается, что больше всего электроэнергии было экспортировано в Молдову — более 40 тыс. МВт-час, в Польшу поступило 30,4 тыс. МВт-час, а в Словакию — 19,2 тыс. МВт-час.
«По Молдове трейдеры постепенно увеличивали бронированную мощность сечения для экспорта и в последние дни бронировали около 85−95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. На рынке утверждают, что большая часть поставленной в Молдову е/е дальше идет в Румынию», — идет речь сообщении.
«ДТЭК Западэнерго» осуществляет экспорт в Польшу 1800 МВт-час в сутки, бронируя для этого максимальную мощность пересечения — по 75 МВт на каждый час.
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Пересечение в Словакию, единственное оплачиваемое трейдерами из-за большого интереса к этому направлению и конкуренции на нем, делили «ДТЭК Западэнерго», выкупавшее до 146 МВт из 200 МВт его часовой мощности, «ДЭ Трейдинг» (около 50 МВт), «ЭРУ Трейд», «Ле Трейдинг Украина», «ТЭС» и один раз госэнерготрейдер «ЭКУ», который выкупил 10 МВт в час.
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