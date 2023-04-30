Владельцам автомобилей в Украине официально запретили использовать буквы Z и V с намеком на символику российского вторжения в индивидуальных номерных знаках. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В Украине запретили буквы Z и V на индивидуальных номерах авто
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«Кабинет министров Украины запретил заказывать и производить индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, ассоциирующуюся с полномасштабным вторжением России в Украину, тоталитарными режимами», — говорится в сообщении.
Важно, что запрет не касается электромобилей, номера которых содержат латинские буквы Z и V. Ранее вместо этих символов украинцам разрешили выбирать букву Y, которая в кириллице читается как У — Украина.
В Главном сервисном центре уточняют, что под запрет попадает отдельное использование букв Z и V, а также вместо З, С, В, Ф. Запрет касается надписей, изображений и символик коммунистического или нацистского режимов.
Кроме того, в стране запрещено производить и использовать индивидуальные номера с изображением эмблем российских госорганов и Вооруженных сил РФ.
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