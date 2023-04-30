Наталья Иваненко, возглавлявшая Департамент методологии регулирования деятельности банков, завершила работу в Национальном банке в связи с уходом на пенсию. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Кадровые изменения: Из НБУ ушла директор Департамента методологии регулирования деятельности банков
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Обязанности директора Департамента методологии регулирования деятельности банков до назначения нового руководителя будет выполнять Оксана Присяженко, заместитель директора — начальник управления методологии регулирования деятельности банков этого департамента.
В то же время, Национальный банк будет осуществлять поиск и отбор кандидатов на должность директора Департамента методологии регулирования деятельности банков.
Департамент методологии регулирования деятельности банков входит в блок «Финансовая стабильность», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
Напомним
В общей сложности Иваненко проработала в Национальном банке 22 года. В частности, в ее подчинении с 2005 года находились вопросы разработки и внедрения прогрессивной и эффективной практики методологии банковского надзора.
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