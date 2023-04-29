Клиенты monobank сегодня, 29 апреля, столкнулись с проблемами при оплате картами в терминалах ПриватБанка, при снятии наличных в банкоматах Привата, и при переводе средств на карту ПриватБанка. Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский заявил в Telegram.
В системе ПриватБанка произошел сбой. Клиенты monobank не могут снять наличные и перевести средства на карту Привата
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«Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в Приватбанке», — написал Гороховский.
Что говорят в Приватбанке
«Нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами, только часть транзакции охвачены этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства», — заявили в пресс-службе банка.
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