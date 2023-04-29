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29 апреля 2023, 14:27 Читати українською

В системе ПриватБанка произошел сбой. Клиенты monobank не могут снять наличные и перевести средства на карту Привата

Клиенты monobank сегодня, 29 апреля, столкнулись с проблемами при оплате картами в терминалах ПриватБанка, при снятии наличных в банкоматах Привата, и при переводе средств на карту ПриватБанка. Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский заявил в Telegram.

Клиенты monobank сегодня, 29 апреля, столкнулись с проблемами при оплате картами в терминалах ПриватБанка, при снятии наличных в банкоматах Привата, и при переводе средств на карту ПриватБанка.
Фото: hvylya.net

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«Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в Приватбанке», — написал Гороховский.

Что говорят в Приватбанке

«Нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами, только часть транзакции охвачены этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Извиняемся за неудобства», — заявили в пресс-службе банка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+10
mlp711141
mlp711141
29 апреля 2023, 16:14
#
Сбои? Наверное потому что такой банк…
+
0
bonv
bonv
29 апреля 2023, 16:28
#
У всіх бувають збої:)
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