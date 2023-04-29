Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Инвеструм» на 34 000 грн. Такое решение принято 28 апреля по результатам инспекционной проверки компании и вступает в силу с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ снова оштрафовал кредитный сервис ZeCredit
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Причина штрафа
В НБУ отметили, что компанию оштрафовали за предоставление заведомо недостоверной информации о выполнении решения регулятора и несвоевременное представление сведения о заключении договоров по урегулированию задолженности с коллекторскими компаниями.
Уплатить штраф ООО «ФК «Инвеструм» обязано в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Отметим, что ООО «ФК Инвеструм» предоставляет краткосрочные кредиты под брендом ZeCredit.
Напомним
В декабре 2022 года НБУ уже штрафовал ООО «ФК Инвеструм» на 85 000 грн из-за нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк оштрафовал кредитный союз «Подольский».
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