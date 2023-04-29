Налог на недвижимость в Украине: кому нужно заплатить до 1 июля и как рассчитать сумму

Уже в ближайшее время украинцы, владеющие большой недвижимостью, должны будут уплатить налог за «лишние» квадратные метры. Для расчета этого налога Государственная налоговая служба запустила официальный Калькулятор налога на имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Кто должен платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость должны оплатить люди, владеющие квартирой, площадь которой превышает 60 кв. м или дом с площадью более 120 кв. м.

При этом налог за 2021 и 2022 год не начисляется физлицам, чья недвижимость:

расположена на территории, где ведется или велись активные боевые действия;

расположена на территории, находящейся в оккупации, или временно оккупирована РФ;

стала непригодной для проживания в связи с войной.

Следует отметить, что налог на недвижимость за 2022 год нужно заплатить до 1 июля 2023 года. Для этого необходимо получить квитанцию и в течение 60 дней совершить перевод на государственный счет. Если такую квитанцию вы не получили, необходимо самостоятельно обратиться в налоговую службу.

Калькулятор

«Калькулятор налога на имущество» размещен на вебпортале Государственной налоговой службы в блоке «Е-Сервисы». Воспользоваться данным калькулятором можно по этой ссылке.

Вам необходимо ввести все необходимые данные, включая ставку налога, и система позволит добавить несколько объектов недвижимости и сохранить их.

Вычисление

Согласно правилам, максимальная величина ставки налога на жилую и нежилую недвижимость не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади.

Однако местные советы могут устанавливать свои ставки налога в зависимости от места расположения и типа недвижимости, как это предусмотрено в пункте 266.5.1 Налогового кодекса Украины.

Чтобы узнать о ставках налога в конкретном месте, необходимо ознакомиться с решениями местных органов самоуправления.

Чтобы вычислить сумму налога на недвижимость, сначала нужно определить налогооблагаемую базу, которая представляет общую площадь каждого объекта недвижимости в квадратных метрах, и умножить ее на соответствующую ставку налога в гривнах за каждый квадратный метр.

Результаты перемножения нужно подытожить, чтобы получить общую годовую сумму налога в гривнах за все объекты. Эту сумму нужно разделить на четыре равные части, чтобы определить размер платежа, который необходимо оплатить ежеквартально.

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