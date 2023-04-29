Еврокомиссия заявила о достижении договоренностей с соседями Украины по импорту зерна. В МИД выразили протест

Европейская комиссия в результате переговоров достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

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«Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и 5 ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию», — заявил Домбровскис в видеообращении.

Ключевым элементом достигнутых договоренностей является, в частности, отмена односторонних мер по импорту украинской продукции со стороны этих стран.

В то же время будут применяться исключительные защитные меры для четырех продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Еврокомиссия выделит дополнительно 100 млн. евро для помощи фермерам в упомянутых государствах ЕС.

Кроме того, будут возбуждены расследования необходимости применения защитных мер в импорте других продуктов из Украины, включая подсолнечное масло.

При этом стороны будут продолжать работу для того, чтобы обеспечить экспорт украинских товаров в другие страны с использованием «коридоров солидарности» ЕС.

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Протест

В то же время, Украина выразила протест Польше и Евросоюза из-за введения ограничений на импорт украинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В частности, 28 апреля в посольство Польша в Украине и представительства ЕС в Украине были переданы ноты МИД о категорической неприемлемости ситуации по торговым ограничениям на импорт аграрной продукции Украины.

В ведомстве подчеркнули, что такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, «не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС».

«Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС», — заявили в МИД.

Украина призвала партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности.

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