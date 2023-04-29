Еврокомиссия заявила о достижении договоренностей с соседями Украины по импорту зерна. В МИД выразили протест

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2023, 15:08 Читати українською

Еврокомиссия заявила о достижении договоренностей с соседями Украины по импорту зерна. В МИД выразили протест

Европейская комиссия в результате переговоров достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

Европейская комиссия в результате переговоров достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и 5 ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию», — заявил Домбровскис в видеообращении.

Ключевым элементом достигнутых договоренностей является, в частности, отмена односторонних мер по импорту украинской продукции со стороны этих стран.

В то же время будут применяться исключительные защитные меры для четырех продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Еврокомиссия выделит дополнительно 100 млн. евро для помощи фермерам в упомянутых государствах ЕС.

Кроме того, будут возбуждены расследования необходимости применения защитных мер в импорте других продуктов из Украины, включая подсолнечное масло.

При этом стороны будут продолжать работу для того, чтобы обеспечить экспорт украинских товаров в другие страны с использованием «коридоров солидарности» ЕС.

Читайте также: Запрет импорта и транзита украинского зерна. Почему это произошло и что значит для Украины (видео)

Протест

В то же время, Украина выразила протест Польше и Евросоюза из-за введения ограничений на импорт украинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В частности, 28 апреля в посольство Польша в Украине и представительства ЕС в Украине были переданы ноты МИД о категорической неприемлемости ситуации по торговым ограничениям на импорт аграрной продукции Украины.

В ведомстве подчеркнули, что такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, «не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС».

«Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС», — заявили в МИД.

Украина призвала партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
kadaad1988
kadaad1988
29 апреля 2023, 16:19
#
Вот вам и ассоциация…, так за что боролись?!
+
0
mantis05
mantis05
29 апреля 2023, 16:35
#
24 дня назад, впервые об этом шла речь, после новостей про засуху в Канаде и нехватки удобрений из рабсеи в Бразилии, учитывая и эту ситуацию- пшеничка начала дорожать. Так что: имея тот же объём пшенички, имеем более выгодную цену, ну и заодно сигнал для фермеров на переориентирование: нужны другие культуры, включая орехи и ягоды.
+
0
KValera
KValera
29 апреля 2023, 17:59
#
Кто с кем боролся?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают agfromua, shabash.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами