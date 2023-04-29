Европейская комиссия в результате переговоров достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.
Еврокомиссия заявила о достижении договоренностей с соседями Украины по импорту зерна. В МИД выразили протест
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и 5 ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию», — заявил Домбровскис в видеообращении.
Ключевым элементом достигнутых договоренностей является, в частности, отмена односторонних мер по импорту украинской продукции со стороны этих стран.
В то же время будут применяться исключительные защитные меры для четырех продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Еврокомиссия выделит дополнительно 100 млн. евро для помощи фермерам в упомянутых государствах ЕС.
Кроме того, будут возбуждены расследования необходимости применения защитных мер в импорте других продуктов из Украины, включая подсолнечное масло.
При этом стороны будут продолжать работу для того, чтобы обеспечить экспорт украинских товаров в другие страны с использованием «коридоров солидарности» ЕС.
Читайте также: Запрет импорта и транзита украинского зерна. Почему это произошло и что значит для Украины (видео)
Протест
В то же время, Украина выразила протест Польше и Евросоюза из-за введения ограничений на импорт украинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
В частности, 28 апреля в посольство Польша в Украине и представительства ЕС в Украине были переданы ноты МИД о категорической неприемлемости ситуации по торговым ограничениям на импорт аграрной продукции Украины.
В ведомстве подчеркнули, что такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, «не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС».
«Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС», — заявили в МИД.
Украина призвала партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промо-код на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 3