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29 апреля 2023, 14:02 Читати українською

НБУ выдал лицензии 8 компаниям на предоставление финансовой платежной услуги

Национальный банк в соответствии с требованиями нового закона Украины «О платежных услугах» выдал еще восемь лицензий на предоставление финансовой платежной услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк в соответствии с требованиями нового закона Украины «О платежных услугах» выдал еще восемь лицензий на предоставление финансовой платежной услуги.
Фото: bank.gov.ua

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Кого Нацбанк включил в Реестр платежной инфраструктуры

ООО «ФК МБК» — в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг, с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «Даймонд Пэй» — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «Единое Пространство» — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «Финансовая компания «Финэкспресс» — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

АО «Укрпочта» — в статусе оператора почтовой связи с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «Кепитал Бизнес Групп» — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «ФК «Платежный Центр» — в статусе финансового учреждения, имеющего право на предоставление платежных услуг, с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов);

ООО «НоваПэй» — в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг по:

  • зачисление наличных средств на счета пользователей, а также все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);
  • снятие наличных средств со счетов пользователей, а также все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);
  • выполнение платежных операций с собственными пользовательскими средствами со счета/на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами), в том числе выполнение кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в том числе с использованием платежных инструментов;
  • выполнение платежных операций со счета или на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами) при условии, что средства для выполнения платежной операции предоставляются пользователю предоставлением платежных услуг на условиях кредита, в том числе выполнение кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в частности с использованием платежных инструментов;
  • эмиссии платежных инструментов и/или осуществление эквайринга платежных инструментов;
  • перевода денежных средств без открытия счета.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 и 28 апреля 2023 года.

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Напомним

1 августа 2022 введен в действие Закон Украины «О платежных услугах».

В связи с этим до 30 апреля 2023 г. включительно участники финансового рынка, имеющие лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, могут обращаться в Национальный банк с целью «переоформления» их лицензии в соответствии с требованиями этого закона.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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