Lamborghini, сумки Louis Vuitton и часы Rolex: Франция продала на аукционе товары, изъятые у наркоторговцев (фото)

Белый Lamborghini, сумки Louis Vuitton и часы Rolex — это лишь некоторые из предметов роскоши, которые были изъяты у наркоторговцев и проданы с аукциона на «исключительной распродаже» французским государством в начале этой недели, что принесло почти 1,5 млн евро . Об этом сообщает CNN.

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Аукцион, организованный Агентством по управлению и возвращению арестованных и конфискованных активов (Agrasc) совместно с Национальным управлением государственного вмешательства (DNID), во вторник стал необычным зрелищем в историческом Дворце правосудия в Париже, где находится Парижский апелляционный суд.

В общей сложности аукцион собрал 1,46 млн евро, в том числе 185 000 евро от продаж зарубежным покупателям.

Самым эффектным предложением на аукционе стал конфискованный белый Lamborghini Huracan 2017 года выпуска, припаркованный возле здания суда. Его продали за 138 000 евро.

Среди других предметов аукциона из 277 лотов были туфли на высоких каблуках от Yves Saint Laurent, Christian Louboutin и Jimmy Choo, дизайнерские кроссовки и множество автомобилей и мотоциклов.

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Хотя подобные распродажи проводились и в прошлом, это первая продажа, вся выручка от которой будет передана Межведомственной миссии по борьбе с наркотиками и аддиктивным поведением. Данный орган курирует государственную политику в отношении наркотиков и зависимости во Франции.

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