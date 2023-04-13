Кроссовки Майкла Джордана с его последнего финала НБА ушли на аукционе за рекордные $2,2 миллиона

Кроссовки Майкла Джордана, в которых он играл в последнем своем финале НБА, были проданы на аукционе Sotheby's за рекордную сумму для подобных лотов — $2,2 млн. Об этом сообщает The Guardian.

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Легендарный баскетболист надевал кроссовки «Bred» Air Jordan 13 во время второй игры финала НБА 1998 года на пути к своему шестому и последнему чемпионскому титулу НБА.

В этой игре Джордан набрал 37 очков и принес Chicago Bulls победу над Utah Jazz со счетом 93−88. Игра была показана в популярном документальном фильме ESPN/Netflix 2020 года «Последний танец» (The Last Dance).

Онлайн-продажа укрепляет позицию Джордана как самого ценного спортсмена на аукционах спортивной одежды. Продажа кроссовок за $2,2 млн побила прошлый рекорд в $1,5 млн на кроссовки Джордана, установленный в сентябре 2021 года.

«Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные памятные вещи Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания», — сказал в своем заявлении Брам Вахтер, глава отдела уличной одежды и современных предметов коллекционирования Sotheby's.

Цена немного превысила предпродажную оценку Sotheby's в $2 млн, но значительно ниже прогнозируемого максимума в $4 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что в прошлом году футболку Майкла Джордана, в которой он играл во время финала НБА 1998 года, продали с аукциона Sotheby's за рекордную сумму около $10,1 млн.