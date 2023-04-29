Национальный банк в течение недели, с 24 по 28 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $2,68 млн долларов и продал $444,74 млн. Отрицательное сальдо составило $442,05 млн против $560,07 на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $118,02 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $64,98 млн;
- продал $8 617,47 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $8 552,48 млн.
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