Бизнес просит изменить правила, приводящие к двойному налогообложению доходов украинцев

На этой неделе Комитет В Р по финансам , налоговой и таможенной политике поддержал важный для бизнеса и граждан законопроект № 8137 по совершенствованию налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) приветствует это решение и надеется , что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект и примет его как закон.

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Также Ассоциация обращается в Комитет по поводу другого важного вопроса, касающегося тысяч украинцев. Речь идет о сложностях с реализацией права на зачет в Украине налогов, уплаченных украинцами за границей. Сегодня в ЕВА должна пройти встреча с руководителем комитета Данилом Гетманцевым, на которой сообщество также планирует поднять данный вопрос.

Так, согласно действующим правилам, при расчете налогов в Украине разрешается засчитать суммы налогов, уплаченных за границей. Для получения права на зачисление налогов, уплаченных за пределами Украины, плательщик должен получить от зарубежной налоговой справку о сумме уплаченного налога, а также о базе/объекте налогообложения. Указанная справка подлежит легализации в стране.

«За границей, не по своей доброй воле, оказались миллионы украинцев. Многие получали доходы, с которых за рубежом уже были уплачены налоги. Украинцы обязаны задекларировать на Украине иностранные доходы. Однако без получения зарубежной справки и без ее легализации те добросовестные украинцы, которые задекларируют в Украине доходы, уже облагаемые за рубежом, будут вынуждены повторно уплатить в Украине налог с тех же доходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство украинцев не имеют опыта получения в иностранных налоговых органах справок об уплаченных налогах и легализации таких справок. Некоторые категории граждан (мужчины от 18 до 60 лет) даже не имеют возможности выехать за границу для получения легализованных документов об уплате налогов за границей.

«Проблема более чем очевидна. Жаль, что органы, ответственные за формирование фискальной политики, не позаботились своевременно, чтобы решить ее. Поэтому Ассоциация обращается в Кабинет Министров Украины, Комитет В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и к неравнодушным депутатам с просьбой как можно быстрее разработать и внедрить механизм, который позволил бы предотвратить двойное налогообложение доходов украинцев», — заявили в Ассоциации.

Что предлагается

К примеру, на период действия военного положения предлагается отменить требование получения справки из иностранной налоговой, и подтверждать уплату налогов за границей соответствующими банковскими документами.

Также уместно было бы отменить на период действия военного положения требование легализации справок, выданных зарубежными налоговыми органами. Сообщество готово приобщаться к поиску соответствующего решения и работе над документом, который будет его оформлять.

«Для физических лиц до 1 мая в Украине истекает конечный срок подачи декларации о доходах за предыдущий год. Мы осознаем, что к этой дате вряд ли удастся разработать и внедрить решения.

Однако есть время, чтобы исправить ситуацию и изменить правила до наступления срока уплаты налогов в Украине, чтобы украинцы могли подать уточняющую декларацию и учесть уплаченные за рубежом налоги", — подчеркнули в Европейской Бизнес Ассоциации.

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