Пока в воздушном пространстве Украины не будет 100% безопасности, гражданская авиация не заработает — Украэрорух

Гражданская авиация не возобновит полеты в Украине, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность. Об этом заявила заместитель директора Украэроруха Оксана Ожигова в комментарии телеканалу «Киев».

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«Все, что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем „опасность“. Все, что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано», — отметила Ожигова.

По ее словам, Украэрорух сейчас проводит подготовительную работу над скорейшим возобновлением полетов, когда это будет возможным.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что ирландский лоукостер Ryanair собирается возобновить полеты в Украине примерно через две недели после окончания войны.