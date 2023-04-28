Гражданская авиация не возобновит полеты в Украине, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность. Об этом заявила заместитель директора Украэроруха Оксана Ожигова в комментарии телеканалу «Киев».
Пока в воздушном пространстве Украины не будет 100% безопасности, гражданская авиация не заработает — Украэрорух
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«Все, что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем „опасность“. Все, что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано», — отметила Ожигова.
По ее словам, Украэрорух сейчас проводит подготовительную работу над скорейшим возобновлением полетов, когда это будет возможным.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что ирландский лоукостер Ryanair собирается возобновить полеты в Украине примерно через две недели после окончания войны.
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