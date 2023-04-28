НБУ аннулировал лицензию страховой компании

Национальный банк аннулировал АО «Просто-Страхование» лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме деятельности на рынке ценных бумаг) в связи с тем, что структура собственности компании не отвечает требованиям законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соответствующее решение правление Нацбанка приняло 27 апреля.

Отмечается, что несоответствие структуры собственности небанковского финансового учреждения требованиям законодательства Украины является основанием аннулирования лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Согласно последней поданной АО «Просто-Страхование» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года:

объем страховых премий компании составил 204 931 тыс. грн.,

стоимость активов — 568 122 тыс. грн,

страховые резервы — 175885 тыс. грн.

Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,6% от общего объема рынка.

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Регулятор также отметил, что после отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не освобождает финансовое учреждение от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

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