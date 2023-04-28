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28 апреля 2023, 12:29 Читати українською

Нацбанк перечислил в бюджет рекордную сумму

Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 71,87 млрд грн из своей прибыли за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 71,87 млрд грн из своей прибыли за прошлый год.
Фото: finbalance.com.ua

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НБУ подчеркнул, что это самая большая в истории Нацбанка сумма части прибыли в распределение, направленная в госбюджет.

Напомним

24 апреля Совет НБУ утвердил консолидированную финансовую отчетность регулятора за 2022 год. По итогам 2022 года прибыль от распределения Национального банка составила 91 млрд грн.

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Согласно закону «О Национальном банке Украины» эта сумма частично направляется в госбюджет, а частично — в общие резервы НБУ.

В целом финансовый результат Нацбанка за 2022 год составил 232,3 млрд. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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