В честь коронации короля Чарльза и королевы Камиллы Королевская почта выпускает четыре новых марки и конверт первого дня. Об этом сообщает The Guardian.
Королевская почта выпускает четыре марки в честь коронации короля Чарльза III (фото)
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Это лишь третий случай в истории, когда королевская почта выпускает коронационные марки, предыдущие две были для Георга VI и королевы Елизаветы II.
Коронационная марка изображает момент, когда корона святого Эдуарда опускается на голову короля, сидящего в коронационном кресле, держа скипетр с голубем в одной руке и скипетр с крестом в другой.
Сцена разворачивается напротив Вестминстерского аббатства с фейерверками наверху и вооруженным салютом на заднем плане, а толпа принимает участие в уличном праздновании и наблюдает за церемонией на огромном экране.
Другие марки отражают многоконфессиональное сообщество и культурное разнообразие Британии, а также природные ландшафты, глобальную торговлю
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