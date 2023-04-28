Королевская почта выпускает четыре марки в честь коронации короля Чарльза III (фото)

В честь коронации короля Чарльза и королевы Камиллы Королевская почта выпускает четыре новых марки и конверт первого дня. Об этом сообщает The Guardian.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это лишь третий случай в истории, когда королевская почта выпускает коронационные марки, предыдущие две были для Георга VI и королевы Елизаветы II.

Коронационная марка изображает момент, когда корона святого Эдуарда опускается на голову короля, сидящего в коронационном кресле, держа скипетр с голубем в одной руке и скипетр с крестом в другой.

Сцена разворачивается напротив Вестминстерского аббатства с фейерверками наверху и вооруженным салютом на заднем плане, а толпа принимает участие в уличном праздновании и наблюдает за церемонией на огромном экране.

Другие марки отражают многоконфессиональное сообщество и культурное разнообразие Британии, а также природные ландшафты, глобальную торговлю и т. д.