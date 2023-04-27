Нацбанк может начать снижать учетную ставку в четвертом квартале

Обновленный макропрогноз предполагает начало цикла понижения учетной ставки в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В НБУ отметили, что даже при таком сценарии монетарные условия будут оставаться достаточно жесткими на прогнозном горизонте, учитывая дальнейшее замедление инфляции, улучшение инфляционных ожиданий и, соответственно, сохранение высокой реальной доходности гривневых инструментов.

«Сохранение учетной ставки на высоком уровне поддержит эффекты от предыдущих мер НБУ и будет оставлять простор для дальнейшего роста привлекательности сбережений в гривне. В то же время улучшение макроэкономической ситуации, в том числе более стремительное снижение инфляции и накопление комфортного уровня международных резервов, создает предпосылки для пересмотра прогноза учетной ставки», — заявил регулятор.

НБУ готов корректировать время и темп изменения учетной ставки с учетом дальнейшего развития событий на валютном рынке, инфляционной динамики, устойчивости международной поддержки и результативности мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов.

Напомним

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.