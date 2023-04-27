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27 апреля 2023, 12:36 Читати українською

Украина рассчитывает на новый фонд помощи от IDA на $2 миллиарда и компенсацию процентных ставок — Минфин

Международная ассоциация развития — IDA (International Development Association) расширяет пакет поддержки Украины и создает отдельный фонд — SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response), особенностью которого будет возможность мультипликировать привлеченные в него средства, благодаря чему Украина потенциально может получить $6 млрд помощи. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Интерфакс-Украина.

Международная ассоциация развития — IDA (International Development Association) расширяет пакет поддержки Украины и создает отдельный фонд — SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response), особенностью которого будет возможность мультипликировать привлеченные в него средства, благодаря чему Украина потенциально может получить $6 млрд помощи.
Фото: pixabay.com

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«В ближайшее время о нем (фонд, — ред.) будет объявлено, его название — SPURR и общий размер — $2 млрд. Этот фонд мультипликативный: условно говоря, осуществляется тройная мультипликация, то есть, если соберут $2 млрд, то потенциально Украина может получить $6 млрд помощи», — сказал Марченко.

Глава Минфина уточнил, что это кредитные средства Всемирного банка, и подчеркнул, что мультипликативный эффект — это очень важно.

Он также сообщил, что обсуждается вопрос компенсации процентных ставок по льготным кредитам, предоставляемым Украине, в том числе и на восстановление.

«Важно, чтобы эти новые деньги не влияли на наши обязательства по обслуживанию долга. Это важно и для программы с МВФ, для соблюдения долговой устойчивости (debt sustainability). Поэтому мы просим наших партнеров о компенсации процентной ставки, если кредитные средства предоставляются через Всемирный банк», — пояснил министр.

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По его словам, как таковой может быть использован уже ранее созданный Всемирным банком URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) — Целевой фонд для поддержки, восстановления и реформирования Украины, в который привлекаются грантовые средства.

«Мы показываем, какие инструменты уже готовы: URTF — для грантовых средств, SPURR — для кредитных, но с использованием мультипликативного эффекта. Фонд URTF может быть использован как компенсатор для процентных ставок в SPURR. Именно так мы видим их комбинирование», — описал Марченко предложения, которые Украина обсуждает с потенциальными донорами по восстановлению страны.

Министр напомнил, что механизм компенсации кредитной ставки уже действует по макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро на этот год.

Источник: Минфин
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