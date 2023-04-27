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27 апреля 2023, 12:07 Читати українською

Еврокомиссия запретит экспорт украинского зерна в Румынию — СМИ

Европейская Комиссия введет запрет экспорта зерна и масличных культур из Украины в Румынию, который будет действовать до 5 июня этого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петр Даеа, сообщает Sky News.

Европейская Комиссия введет запрет экспорта зерна и масличных культур из Украины в Румынию, который будет действовать до 5 июня этого года.
Фото: stopcor.org

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«Переговоры с государствами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Европейской комиссии и получит компенсацию для фермеров», — сказал Даеа.

Напомним

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт ряда сельскохозяйственных товаров из Украины для защиты своих фермеров.

Поскольку после начала полномасштабной войны РФ против Украины доступ к черноморским портам был заблокирован, а затем ограничен, пришлось искать альтернативные маршруты для доставки зерна и других товаров через соседние государства.

Поэтому миллионы тонн масличных и зерновых культур оказались в странах Центральной и Восточной Европы. Эти товары дешевле, чем в Европейском Союзе, а также их освободили от пошлин.

Еврокомиссия пошла на уступки странам, фермеры которых пострадали от излишков аграрных товаров из Украины, согласившись запретить импорт прифронтовыми странами пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и подсолнечного масла, а также выделила на покрытие убытков фермеров дополнительно 100 млн евро к ранее выделенным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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