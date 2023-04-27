Курс валют на 27 апреля: на наличном рынке доллар и евро подешевели, в обменниках — подорожали

В четверг, 27 апреля, курс доллара на наличном рынке снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар подорожал на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,85, евро — 41,40−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,44−40,82 грн/евро.

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