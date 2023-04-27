Россия снова заблокировала движение «зерновым коридором» — ВМС Украины

В среду, 26 апреля, Россия в очередной раз заблокировала движение по Черноморскому зерновому коридору. Россияне не согласовали движение судов из украинских портов. Об этом сообщает ВМС Украины в Faсеbook .

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«Да, 25.04.2023 в Совместном Координационном Центре представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по вопросам экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем», — говорится в сообщении.

Поэтому порты Черноморск, Одесса и Южный сегодня не смогли покинуть три судна. Одно из них должно было доставить пшеницу в Эфиопию. Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

«Кроме того, с утра 26.04.2023 в сети Интернет стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Великой Одессы. Такая информация абсолютно не соответствует действительности», — добавили в ВМС.

Там отметили, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства.

Напомним

«Минфин» писал, что страны G7 призвали к продолжению, полной имплементации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.