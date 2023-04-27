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27 апреля 2023, 10:01 Читати українською

Украина обновит регулирование криптовалют — СМИ

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минцифры, Нацбанк и народные депутаты готовят обновленное законодательство о регулировании виртуальных активов. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минцифры, Нацбанк и народные депутаты готовят обновленное законодательство о регулировании виртуальных активов.
Фото: pixabay.com

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Новое законодательство может быть принято до конца года и будет непосредственно влиять на крипторынок Украины.

Над новым законопроектом работает рабочая группа, в которую вошли специалисты Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству цифровой трансформации, Нацбанку, финансовому комитету Верховной Рады, правоохранителям, игрокам крипторинки, а компании Ernst & Young и USAID Financial Sector Reform консультируют проект.

После того как законопроект будет написан, его должен одобрить НБУ. При необходимости регулятор также может внести свои коррективы. Пока Нацбанк еще не получил законопроект для проработки, отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Документ могут подать на рассмотрение парламента летом, а принять до конца года, рассказал первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Авторы законопроекта взяли ключевые подходы, структуру и определение из недавно принятого Европарламентом регламента регулирования криптоактивов МиСА (Markets in Crypto-assets). Поэтому документ будет адаптирован к евронормам, говорит Железняк.

Законопроект зафиксирует максимально детальные формулировки терминов и понятий о виртуальных активах и опишет механизм их налогообложения. Новый вариант закона будет более основательным и подробным, чем предыдущий (принятый в конце 2021 года), а регулирование рынка перейдет от Минцифры к НКЦБФР.

По словам Железняка, законопроект, вероятнее всего, будет облагать налогом криптовалюты после выведения ее в фиатные валюты, тогда как процессы в пределах криптобирж и также прирост капитала после продажи криптоактивов не будут подпадать под налогообложение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
godvinik
godvinik
27 апреля 2023, 10:06
#
Ви корупцію не можете регулювати, куди там кеба до криптовалют. Директива з ЕС прийшла душити крипту.
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