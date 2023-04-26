Нацбанк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«В условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет обладать рядом особенностей», — говорится в сообщении.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:

первый — будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;

второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;

третий — оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального интернет-представительства НБУ.

«В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы», — отметил регулятор.

Какие банки будут проходить оценку в 2023 году

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

В НБУ напомнили, что проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.