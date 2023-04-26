Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы
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«В условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет обладать рядом особенностей», — говорится в сообщении.
Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:
- первый — будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
- второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;
- третий — оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального интернет-представительства НБУ.
«В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы», — отметил регулятор.
Какие банки будут проходить оценку в 2023 году
- Приватбанк,
- Ощадбанк,
- Райффайзен Банк,
- Сенс Банк,
- Универсал Банк,
- ПУМБ,
- Укрэксимбанк,
- Укргазбанк,
- ОТП Банк,
- Укрсиббанк,
- Креди Агриколь Банк,
- Кредобанк,
- А-Банк,
- Таскомбанк,
- Прокредит Банк,
- Банк Пивденный,
- Банк Кредит Днепр,
- Банк Восток,
- МТБ Банк,
- Правэкс Банк.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
В НБУ напомнили, что проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.
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