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26 апреля 2023, 18:03 Читати українською

Банки планируют повышать ставки по депозитам — НБУ

Срочность банковского фондирования повысилась впервые с введения опроса в 2021 году, и эта тенденция продлится в следующие 12 месяцев. В то же время банки прогнозируют рост ставок по депозитам. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования, проведенного НБУ.

Срочность банковского фондирования повысилась впервые с введения опроса в 2021 году, и эта тенденция продлится в следующие 12 месяцев.
Фото: universalbank.com.ua

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«Средняя стоимость фондирования в I квартале 2023 г., по оценкам респондентов, выросла. Финучреждения отмечали, что с начала опроса в 2021 году ставки по депозитам для физлиц постоянно росли. В текущем опросе о росте стоимости привлечений от населения отчитывалось 93% банков, и это рекордное значение», — говорится в сообщении.

Респонденты и дальше ожидают увеличения стоимости средств клиентов во ІІ квартале, преимущественно по депозитам населения.

Цена оптового фондирования, включающая выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочного рефинансирования и т. п., также несколько вырастет.

В НБУ отметили, что объем банковского фондирования в I квартале в целом увеличился. Об этом также свидетельствуют результаты опроса, однако оценки роста объема обязательств более сдержанны по сравнению с рекордными значениями ІV квартала 2022 года.

Факторы роста средств клиентов

Определяющими факторами роста средств клиентов, по мнению респондентов, стали более высокий уровень процентных ставок по депозитам и регуляторные требования. Дополнительные факторы — намерения бизнеса изменить структуру фондирования и предложения самих корпораций.

Банки в целом ожидают роста привлечений во ІІ квартале как от домохозяйств, так и от корпораций, однако объем оптового фондирования не изменится.

Что касается капитала — его общий объем за последние 12 месяцев увеличился в подавляющем количестве банков, в то же время в последующие 12 месяцев ожидается продолжение этого тренда. Около 80% респондентов отметили рост стоимости капитала в последние 12 месяцев, однако в дальнейшем такого удорожания не ожидается.

Опрос

Опрос проводился с 17 марта по 7 апреля 2023 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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