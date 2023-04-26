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26 апреля 2023, 11:33 Читати українською

Пенсионный фонд сократил финансирование пенсий

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,1 млрд грн, что на 500 млн грн меньше, чем в марте (57,6 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года.
Фото: sluga-narodu.com

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По данным Пенсионного фонда, 10,1 млрд грн направлено на выплату пенсий через Укрпочту, 47 млрд грн — через уполномоченные банки.

Кроме того, ПФУ направил:

  • 5,4 млрд грн на выплату жилищных субсидий и льгот;
  • 2,1 млрд грн на страховые выплаты, в том числе 1,0 млрд грн — на оплату больничных.

В апреле предоставлено 739 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.

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Напомним

В марте была проведена индексация пенсий. Пенсионный фонд за март направил на пенсионные выплаты 57,6 млрд грн, что на 13% больше, чем в феврале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kaleso
Kaleso
26 апреля 2023, 11:57
#
О то вимирають
+
+14
Сергій Т
Сергій Т
26 апреля 2023, 12:01
#
Складно зараз, важко, але Пенсійний фонд працює, і це головне. 👍
+
0
zig4free
zig4free
26 апреля 2023, 13:03
#
ПФУ шарашкина контора, такого бреда я еще не видел. Непонятно за что вообще ЕСВ платиться, да лучше я на эти деньги — даже те ОВДП купил — выгоды на много больше (хотя еще ОВДП гарантии только на словах…)
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