Пенсионный фонд сократил финансирование пенсий

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,1 млрд грн, что на 500 млн грн меньше, чем в марте (57,6 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда, 10,1 млрд грн направлено на выплату пенсий через Укрпочту, 47 млрд грн — через уполномоченные банки.

Кроме того, ПФУ направил:

5,4 млрд грн на выплату жилищных субсидий и льгот;

2,1 млрд грн на страховые выплаты, в том числе 1,0 млрд грн — на оплату больничных.

В апреле предоставлено 739 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.

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Напомним

В марте была проведена индексация пенсий. Пенсионный фонд за март направил на пенсионные выплаты 57,6 млрд грн, что на 13% больше, чем в феврале.