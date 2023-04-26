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26 апреля 2023, 9:26 Читати українською

Банки смягчили требования к кредитам населению впервые с четвертого квартала 2021 года — НБУ

Банки улучшили ожидания относительно перспектив кредитования: доля респондентов, ожидающих роста объемов кредитования бизнеса, возобновилась до довоенного уровня. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования, проведенного НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

Банки улучшили ожидания относительно перспектив кредитования: доля респондентов, ожидающих роста объемов кредитования бизнеса, возобновилась до довоенного уровня.
Фото: slovoidilo.ua

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«Спрос на корпоративные кредиты в первом квартале усиливала потребность в оборотном капитале, однако изменение процентных ставок его сдерживало. Во втором квартале банки ожидают роста спроса на все виды кредитов для бизнеса. Больше всего — на займы малому и среднему бизнесу, краткосрочные и гривневые кредиты», — говорится в сообщении.

При этом банки также прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, больше всего — на ипотеку.

В то же время, банкиры не ожидают ухудшения качества корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев, однако качество выданных домохозяйствам кредитов несколько ухудшится.

В I квартале банки ужесточили стандарты корпоративного кредитования. Больше всего — для долгосрочных и валютных кредитов. Во II квартале и дальше прогнозируется усиление стандартов. В большей степени — для крупных предприятий и долгосрочных кредитов. В то же время, финучреждения планируют несколько ослабить кредитные стандарты для МСП.

Смягчение стандартов кредитов населению

Впервые с IV квартала 2021 г. банки смягчили стандарты кредитов населению. В большей степени — для потребительских кредитов. Этому способствовали улучшение ожиданий экономической активности, лучшие курсовые ожидания и рост платежеспособности населения.

Читайте также: В 2022 году ипотечное кредитование упало в 5,3 раза — НБУ

Стандарты ипотеки смягчились благодаря активизации конкуренции банков и меньшим инфляционным ожиданиям. В следующем квартале респонденты планируют смягчать кредитные стандарты потребительских кредитов, а для ипотеки — усиливать.

В I квартале респонденты отметили рост всех видов рисков, кроме ликвидности. Риск ликвидности снижается второй квартал подряд. Во ІІ квартале банки ожидают усиления всех без исключения видов рисков.

Опрос

«Опрос об условиях банковского кредитования» проводился с 17 марта по 7 апреля 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
26 апреля 2023, 10:39
#
Банки та гроші. Інвестиції. Гумор:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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