Общая стоимость полезных ископаемых Украины составляет $14,8 трлн. Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Стоимость всех полезных ископаемых Украины составляет почти $15 триллионов — Forbes
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«Природные ресурсы — один из важных факторов российской военной агрессии, который часто остается без внимания. Forbes оценил стоимость полезных ископаемых Украины в $14,8 трлн», — говорится в сообщении.
К началу 2005 года разведанные запасы оценивались в правительственных документах как «$150 000 на душу населения, а по оценкам западных экспертов — более $200 000», что соответствовало совокупной оценке в $7−10 трлн.
В настоящее время эта сумма выросла почти до $15 трлн. При этом более 70% общей суммы приходится только на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.
В общей стоимости полезных ископаемых 62% обеспечивает каменный уголь, 14% - железная руда, каждый из других активов — менее 5%. Общий объем полезных ископаемых — 111 млрд. тонн.
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