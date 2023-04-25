Национальный банк временного приостановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям — ООО «ФК «Акцент Финанс» и ООО «ФК «Джобер». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ приостановил лицензии двух финансовых компаний
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что «Акцент Финанс» практически не коммуницирует с НБУ и не предоставляет информацию по требованиям регулятора, а финансовая компания «Джобер» не подала в Нацбанк отчетность за четвертый квартал 2022 года.
В НБУ подчеркнули, что устранить нарушения, которые стали причиной приостановки лицензий, финансовые компании должны до 9 мая 2023 года.
Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 апреля. Решения вступают в силу с 25 апреля.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что НБУ аннулировал лицензии восьми финансовых компаний.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Комментарии