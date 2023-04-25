НБУ приостановил лицензии двух финансовых компаний

Национальный банк временного приостановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям — ООО «ФК «Акцент Финанс» и ООО «ФК «Джобер». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что «Акцент Финанс» практически не коммуницирует с НБУ и не предоставляет информацию по требованиям регулятора, а финансовая компания «Джобер» не подала в Нацбанк отчетность за четвертый квартал 2022 года.

В НБУ подчеркнули, что устранить нарушения, которые стали причиной приостановки лицензий, финансовые компании должны до 9 мая 2023 года.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 апреля. Решения вступают в силу с 25 апреля.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что НБУ аннулировал лицензии восьми финансовых компаний.