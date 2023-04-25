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25 апреля 2023, 14:05 Читати українською

Некоторых ФОПов переведут с 2% на общую систему. Кого это коснется

Некоторые ФОПы третьей группы могут столкнуться с ситуацией, когда они будут переведены на общую систему налогообложения после отмены особого 2% режима, введенного в начале военного положения. Об этом рассказал налоговый консультант Александр Зарайский, сообщает AIN.

Некоторые ФОПы третьей группы могут столкнуться с ситуацией, когда они будут переведены на общую систему налогообложения после отмены особого 2% режима, введенного в начале военного положения.
Фото: lv.tax.gov.ua

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Кого это касается

Проблема касается ФОП 3 группы, ставших налогоплательщиком в 2% с первого дня своей государственной регистрации. То есть людей, которые зарегистрировались как ФОП 3 группы со ставкой 5% в 2022 году и сразу перешли на ставку 2%.

Многие из таких ФЛП могут даже не знать, что они плательщики налога в 2% с первого дня. Ведь при подаче заявки на регистрацию ФЛП, например через «Действие», они сначала выбирали 5%, а уже потом подавали заявление в электронном кабинете налогоплательщика на переход на 2%. Так что создается впечатление, что после отмены спецрежима их должны перевести на 5%.

Но это не может быть не так. Дело в том, что во многих случаях налоговая зарегистрировала таких ФОП плательщиками налога в 2% не со дня подачи соответствующей заявки, а с первого дня их государственной регистрации.

Это касается ФОПов, подавших заявление на переход на 2% до истечения 10 дней с момента государственной регистрации. Так что после отмены спецрежима таких предпринимателей переведут не на ставку 5%, а на общую систему налогообложения.

Как проверить ФОП

Нужно заказать выписку по единому налогу в электронном кабинете плательщика на сайте ГНС. Если в выписке дата перехода на упрощенную систему налогообложения и дата применения ставки в 2% совпадают, как на скриншоте ниже, значит ФОП является плательщиком по ставке 2% с первого дня государственной регистрации.

В таком случае, после отмены спецгруппы в 2%, ФЛП автоматически окажется на общей системе налогообложения (18% НДФЛ + 1,5% военного сбора + 22% ЕСВ).

Читайте также: Количество ФЛПов в IT-сфере за год войны возросло почти на 32 000 — исследование DOU

Что работы

Необходимо заранее перейти на ставку 5%. Для этого нужно подать заявление о переходе с 1 июля (дата, с которой, вероятно, будут отменены 2%) из спецрежима на ставку 5% до 15 июня 2023 года. В таком случае, налоговая переведет ФЛП на 5%, и автоматического перевода на общую систему не будет.

Все остальные ФОПы могут не беспокоиться — после отмены спецрежима они будут автоматически переведены на ту систему налогообложения и ставки, по которым работали до перехода на 2%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Philip92
Philip92
25 апреля 2023, 14:52
#
Интересно это автору статьи непосредственно в налоговой сказали? Если не ошибаюсь есть перечень случаев когда налоговая может перевести с 3 группы на общую систему и за 2% там ничего не сказано.
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