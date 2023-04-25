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25 апреля 2023, 12:03 Читати українською

ЕС предоставил Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Европейский союз во вторник, 25 апреля, предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Европейский союз во вторник, 25 апреля, предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы», — заявила она.

В Министерстве финансов подтвердили получение средств. Как уже уточнили в ведомстве, это уже третий транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем льготного финансирования от ЕС по этой программе составляет 18 млрд евро.

Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года, второй транш в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте. Общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в этом году достиг 6 млрд евро.

По словам министра финансов Сергея Марченко, за первые четыре месяца 2023 года больше всего финансовой помощи Украина получила от ЕС.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.

Следующие транши в рамках программы будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что страны «Большой Семерки» (G7) оказывают дополнительную финансовую помощь Украине на сумму более $5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+6
Vladimir Viktorovich
Vladimir Viktorovich
25 апреля 2023, 14:47
#
Тільки одне питання, де ті кошти осідають, хто був міліонером, а стане міліардером)
+
0
godvinik
godvinik
25 апреля 2023, 15:17
#
Кипр не в моде нынче. Монако, ОАЭ, Швейцария.
Да и сама Ляен пилит деньги ЕС.
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