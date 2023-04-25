ЕС предоставил Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Европейский союз во вторник, 25 апреля, предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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«Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы», — заявила она.

Все мы предоставляем еще один €1.5 billion to Ukraine под нашим annual macro-financial assistance package.



Мы должны признать Украину решимость России aggression, keep ее institutions и infrastructure running, и вести креативные реформы. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) Апр 25, 2023

В Министерстве финансов подтвердили получение средств. Как уже уточнили в ведомстве, это уже третий транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем льготного финансирования от ЕС по этой программе составляет 18 млрд евро.

Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года, второй транш в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте. Общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в этом году достиг 6 млрд евро.

По словам министра финансов Сергея Марченко, за первые четыре месяца 2023 года больше всего финансовой помощи Украина получила от ЕС.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.

Следующие транши в рамках программы будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что страны «Большой Семерки» (G7) оказывают дополнительную финансовую помощь Украине на сумму более $5 млрд.