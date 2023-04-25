Укрзализныця возобновила экспорт украинского зерна через Польшу

Укрзализныця возобновила перевозку украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт железнодорожным транспортом для транзита через территорию Польши, которые были приостановлены с 15 апреля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Подходящие отгрузки разрешены для наземного транзита и для транзита в морские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце и Шецин.

«Укрзализныця возобновляет экспортные транзитные перевозки украинских сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом через территорию Польши. Соответствующее уведомление об отмене ограничений на перевозку компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этому предшествовало предписание транзитных грузов из Украины министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды.

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В то же время уточняется, что зеркальные ограничительные конвенции по транзиту ряда грузов в направлении Польши, введенные УЗ с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также будут отменены вскоре.

В то же время, вопрос о 3 тыс. вагонах с украинской сельхозпродукцией, которые были загружены и приняты к перевозке до введения конвенционного запрета польскими перевозчиками, остается нерешенным.

Напомним

Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния в одностороннем порядке запретили импорт украинских сельхозтоваров, но разрешили их транзит.