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25 апреля 2023, 9:32 Читати українською

Япония и ЕС выступили против плана США о запрете экспорта в Россию — Financial Times

Европейский Союз и Япония не согласились с планом США и стран «Большой семерки» (G7) по запрету почти всего экспорта в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

Европейский Союз и Япония не согласились с планом США и стран «Большой семерки» (G7) по запрету почти всего экспорта в Россию.
Фото: volynnews.com

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На следующей встрече лидеров G7, которая состоится в Японии 19 мая, должно прозвучать заявление об изменении режима секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с некоторыми исключениями. Так, планируется оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.

Однако в издании отметили, что представители Японии и ЕС выступили против такого решения.

«С нашей точки зрения, это просто невозможно», — заявил один анонимный чиновник.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что, по данным Bloomberg, некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию, чтобы усилить экономическое давление на Кремль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
25 апреля 2023, 9:42
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