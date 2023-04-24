Акции «американской IKEA» рухнули на 52% после новости о банкротстве

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2023, 16:34 Читати українською

Акции «американской IKEA» рухнули на 52% после новости о банкротстве

Котировки сети магазинов товаров для дома Bed, Bath & Beyond обвалились на 52,3%, до $0,14. К 11:55 падение замедлилось до 37,45%, цена одной акции американского аналога IKEA составила $0,18, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Котировки сети магазинов товаров для дома Bed, Bath & Beyond обвалились на 52,3%, до $0,14.
Фото: depositphotos.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение акций

Акции обвалились после того, как ретейлер в воскресенье, 23 апреля, объявил о подаче заявления на банкротство. Планируется, что 360 магазинов Bed Bath & Beyond и 120 магазинов Buybuy Baby распродадут остатки товаров, после чего торговые точки закроют. Сами магазины также выставят на аукцион.

Читайте: «Американская IKEA» подала заявление о банкротстве

Напомним

Инвесткомпания Sixth Street согласилась предоставить Bed, Bath & Beyond около $240 млн под залог имущества, чтобы та могла совершать операции в рамках процесса банкротства.

«Bed, Bath & Beyond наконец-то смирилась с тем, что ее бизнес разрушен, и подала заявление о банкротстве», — приводит CNBC комментарий аналитика по розничной торговле и управляющего директора компании консалтинговой компании GlobalData Нила Сондера.

В январе 2023 года компания предупредила, что существует риск ее банкротства на фоне сильного падения продаж. После этого акции обвалились почти на 25%. В феврале-марте Bed Bath & Beyond дополнительно размещала акции, однако объем привлеченных средств оказался значительно ниже желаемого. Так, в феврале ретейлер планировал получить более $1 млрд, однако в итоге собрать удалось $360 млн.

Всего с тех пор, как Bed, Bath & Beyond сообщила о возможности своего банкротства, акции обвалились на бирже NASDAQ на 87,8%, до $0,2935.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
preyvanamor
preyvanamor
24 апреля 2023, 17:16
#
Терміново продавайте по 0,18 чи яка там зараз ринкова ціна! потім відкупите по 0,00. +100% прибутку. таке рідко буває. дуже рідко!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Aidabest, fae и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами