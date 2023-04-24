Акции «американской IKEA» рухнули на 52% после новости о банкротстве

Падение акций

Акции обвалились после того, как ретейлер в воскресенье, 23 апреля, объявил о подаче заявления на банкротство. Планируется, что 360 магазинов Bed Bath & Beyond и 120 магазинов Buybuy Baby распродадут остатки товаров, после чего торговые точки закроют. Сами магазины также выставят на аукцион.

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Напомним

Инвесткомпания Sixth Street согласилась предоставить Bed, Bath & Beyond около $240 млн под залог имущества, чтобы та могла совершать операции в рамках процесса банкротства.