Котировки сети магазинов товаров для дома Bed, Bath & Beyond обвалились на 52,3%, до $0,14. К 11:55 падение замедлилось до 37,45%, цена одной акции американского аналога IKEA составила $0,18, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.
Акции «американской IKEA» рухнули на 52% после новости о банкротстве
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Падение акций
Акции обвалились после того, как ретейлер в воскресенье, 23 апреля, объявил о подаче заявления на банкротство. Планируется, что 360 магазинов Bed Bath & Beyond и 120 магазинов Buybuy Baby распродадут остатки товаров, после чего торговые точки закроют. Сами магазины также выставят на аукцион.
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Напомним
Инвесткомпания Sixth Street согласилась предоставить Bed, Bath & Beyond около $240 млн под залог имущества, чтобы та могла совершать операции в рамках процесса банкротства.
«Bed, Bath & Beyond наконец-то смирилась с тем, что ее бизнес разрушен, и подала заявление о банкротстве», — приводит CNBC комментарий аналитика по розничной торговле и управляющего директора компании консалтинговой компании GlobalData Нила Сондера.
В январе 2023 года компания предупредила, что существует риск ее банкротства на фоне сильного падения продаж. После этого акции обвалились почти на 25%. В феврале-марте Bed Bath & Beyond дополнительно размещала акции, однако объем привлеченных средств оказался значительно ниже желаемого. Так, в феврале ретейлер планировал получить более $1 млрд, однако в итоге собрать удалось $360 млн.
Всего с тех пор, как Bed, Bath & Beyond сообщила о возможности своего банкротства, акции обвалились на бирже NASDAQ на 87,8%, до $0,2935.
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