«Американская IKEA» подала заявление о банкротстве

Bed, Bath & Beyond заявила, что планирует продолжать выплачивать сотрудникам заработную плату, поддерживать клиентские программы и выполнять обязательства перед поставщиками. Магазины Bed, Bath & Beyond и Buybuy Baby планируется выставить на аукцион.

Для того чтобы ретейлер мог финансировать процесс банкротства, инвесткомпания Sixth Street согласилась предоставить Bed, Bath & Beyond около $240 млн под залог имущества.

Подача заявления о банкротстве дает Bed Bath & Beyond возможность провести распродажи и поискать покупателей на оставшиеся активы, пишет The Wall Street Journal.

При этом держатели акций, вероятно, останутся в проигрыше, поскольку в процессе банкротства приоритет будет отдаваться в первую очередь погашению долга Bed, Bath & Beyond, а не соблюдению интересов акционеров.

По состоянию на конец ноября активы Bed, Bath & Beyond оценивались примерно в $4,4 млрд, а долги — в $5,2 млрд, отмечает CNBC.

Предыстория Компания Bed Bath & Beyond была основана в 1971 году — тогда в пригороде Нью-Йорка открылись два магазина Bed 'n Bath. В дальнейшем сеть выросла до несколько сотен крупных магазинов, где продавались различные товары для дома — от постельного белья до очистителей воздуха. В 1987 году компания стала называться Bed Bath & Beyond.

Сеть стала публичной в 1992 году, количество магазинов тогда уже превышало 1,5 тыс. С момента выхода на биржу и вплоть до 2019-го у ретейлера не было убыточного года. В тот год сеть впервые сообщила о снижении продаж на фоне роста популярности онлайн-торговли.

В январе 2023 года компания предупредила, что существует риск ее банкротства на фоне сильного падения продаж. После этого акции обвалились почти на 25%. В феврале-марте Bed Bath & Beyond дополнительно размещала акции, однако объем привлеченных средств оказался значительно ниже желаемого. Так, в феврале ретейлер планировал получить более $1 млрд, однако в итоге собрать удалось $360 млн.