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24 апреля 2023, 15:10 Читати українською

LVMH стала первой европейской компанией дороже полутриллиона долларов

Рыночная стоимость LVMH превысила $500 млрд, что сделало холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy первой европейской компанией, пересекшей этот рубеж. Об этом сообщает Bloomberg .

Рыночная стоимость LVMH превысила $500 млрд, что сделало холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy первой европейской компанией, пересекшей этот рубеж.
Фото: fashionnetwork

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Рост акций

Акции парижской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 0,3% до 903,70 евро в понедельник, оценив компанию в 454 млрд евро (500 млрд долларов).

Спрос на продукцию LVMH, в частности, на сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и платья Christian Dior, сохраняется, несмотря на стремительный рост инфляции и риски рецессии в мире.

В апреле LVMH предостерег, что наблюдается замедление роста в США, особенно падает спрос на коньяк и кожаные изделия, и некоторые инвесторы опасаются, что акции компании неизбежно упадут, если экономический спад усилится.

Читайте: Акции LVMH взлетели до рекорда после того, как китайские покупатели вышли из карантина

Пока же беспокойство относительно рецессии поднимает стоимость LVMH в долларовом эквиваленте. В этом месяце курс евро подскочил к самому высокому за год уровню на фоне падения доллара, вызванного опасением ухудшения экономики США и, как следствие, снижением ставки Федеральной резервной системы в этом году.

Аналитики повышают целевые показатели акций LVMH на фоне стремительного роста. Они видят возможности для дальнейшего роста, поскольку 30 из 36 отслеживаемых Bloomberg аналитиков имеют рейтинг «покупать».

Рост стоимости компании увеличил состояние самого богатого человека мира Бернара Арно до 212 миллиардов долларов, свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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