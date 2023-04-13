Акции LVMH взлетели до рекорда после того, как китайские покупатели вышли из карантина

Акции LVMH выросли до рекорда после того, как китайские покупатели вышли из строжайших в мире карантинных ограничений и начали покупать продукцию бренда, что привело к резкому росту продаж у владельца Louis Vuitton. Об этом сообщает Bloomberg.

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Органические продажи в крупнейшем подразделении группы, продающем модные изделия и кожаные изделия, выросли на 18% в I квартале — это почти вдвое больше, чем ожидали аналитики. Рост подразделения в Китае достиг двузначного процента, сообщил аналитикам в среду финансовый директор Жан-Жак Гиони.

По его словам, LVMH «чрезвычайно оптимистично настроен» по отношению к Китаю в 2023 году. Однако исполнительный директор сказал, что LVMH наблюдает замедление роста в США, при этом особенно пострадали спрос на коньяк и продажи кожевенных изделий.

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На торгах в Париже акции выросли на 5%, подняв рыночную стоимость LVMH примерно до 440 млрд евро, что является самым высоким показателем в Европе.