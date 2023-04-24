Курс валют на 24 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 24 апреля, курс доллара на наличном рынке прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке прибавило 10 копеек, а в продаже 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 5 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,75−38,25 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,16, евро — 41,55−41,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,13−40,53 грн/евро.

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