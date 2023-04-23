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23 апреля 2023, 16:16 Читати українською

НБУ отсрочил на месяц возврат отдельных тарифов на депозитарные услуги

Нацбанк отсрочил до 23 мая 2023 года применение отдельных тарифов на депозитарные услуги.

Нацбанк отсрочил до 23 мая 2023 года применение отдельных тарифов на депозитарные услуги.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБез тарифовНа какие депозитарные услуги отсрочили:тарифы по депозитарному обслуживанию депозитарных учреждений;тарифы на обслуживание операций с еврооблигациями, проводимые в пользу депонентов НБУ при выполнении функции депозитарного учреждения.

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Без тарифов

На какие депозитарные услуги отсрочили:

  • тарифы по депозитарному обслуживанию депозитарных учреждений;
  • тарифы на обслуживание операций с еврооблигациями, проводимые в пользу депонентов НБУ при выполнении функции депозитарного учреждения.

Национальный банк по-прежнему призывает депозитарные учреждения со своей стороны минимизировать или отменить соответствующие тарифы для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитарию НБУ с целью распространения инструментов, способствующих сохранению стабильности государственных финансов во время полномасштабной войны.

По оценкам НБУ, дальнейшая отсрочка тарифов на приведенные услуги поддержит государственные финансы Украины, в частности, благодаря сохранению благоприятных условий для привлечения правительством финансирования на внутреннем долговом рынке и уменьшению расходов при управлении государственным долгом.

Читайте: НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке и проекте е-резидентства

На этот раз Нацбанк на месяц отсрочил применение отдельных тарифов с учетом планов рассмотреть целесообразность обновления общей линейки тарифов, что, в частности, может предусматривать введение отдельного льготного подхода по тарификации обслуживания военных ОВГЗ.

Постановление вступает в силу 24 апреля 2023 года.

Напомним

В начале полномасштабной войны НБУ временно упразднил начисление тарифов на все депозитарные услуги, начиная с 24 февраля 2022 года. Этот шаг позволил снизить нагрузку на работу финансовой системы и положительно повлиял на функционирование внутреннего долгового рынка.

В конце прошлого года НБУ решил отсрочить еще на четыре месяца возврат некоторых из этих тарифов. Такой шаг был предпринят с целью поддержания бесперебойного функционирования государственных финансов Украины.

Источник: Минфин
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