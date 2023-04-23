НБУ отсрочил на месяц возврат отдельных тарифов на депозитарные услуги

Нацбанк отсрочил до 23 мая 2023 года применение отдельных тарифов на депозитарные услуги.

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Без тарифов

На какие депозитарные услуги отсрочили:

тарифы по депозитарному обслуживанию депозитарных учреждений;

тарифы на обслуживание операций с еврооблигациями, проводимые в пользу депонентов НБУ при выполнении функции депозитарного учреждения.

Национальный банк по-прежнему призывает депозитарные учреждения со своей стороны минимизировать или отменить соответствующие тарифы для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитарию НБУ с целью распространения инструментов, способствующих сохранению стабильности государственных финансов во время полномасштабной войны.

По оценкам НБУ, дальнейшая отсрочка тарифов на приведенные услуги поддержит государственные финансы Украины, в частности, благодаря сохранению благоприятных условий для привлечения правительством финансирования на внутреннем долговом рынке и уменьшению расходов при управлении государственным долгом.

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На этот раз Нацбанк на месяц отсрочил применение отдельных тарифов с учетом планов рассмотреть целесообразность обновления общей линейки тарифов, что, в частности, может предусматривать введение отдельного льготного подхода по тарификации обслуживания военных ОВГЗ.

Постановление вступает в силу 24 апреля 2023 года.