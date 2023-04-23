Пенсионный фонд Норвегии заработал $84 миллиарда после убытка в 2022 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 апреля 2023, 9:02 Читати українською

Пенсионный фонд Норвегии заработал $84 миллиарда после убытка в 2022 году

Государственный пенсионный фонд Норвегии в первом квартале 2023 года заработал 893 млрд норвежских крон ($84,32 млрд). Доходность инвестиций составила 5,9%, но оказалась на 0,06% ниже бенчмарка, на который ориентируется фонд. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Государственный пенсионный фонд Норвегии в первом квартале 2023 года заработал 893 млрд норвежских крон ($84,32 млрд).
Фото: depositphotos.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько принесли акции Фонду

«Это один из самых сильных кварталов в нашей истории», — передает Reuters комментарий заместителя генерального директора Norges Bank Investment Management Тронда Гранде. NBIM — это подразделение норвежского ЦБ, которое управляет пенсионным фондом.

Акции в первом квартале принесли фонду 7,4%, инструменты с фиксированным доходом — 2,7%. Доходность инвестиций в недвижимость и в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики была отрицательной и составила -1% и -3,8% соответственно.

«Инвестиции в акции внесли самый большой вклад в доходность в этом квартале. Рост рынка акций в значительной степени был обусловлен технологическим и потребительским сектором», — заявил Тронд Гранде. Только из-за валютных колебаний в минувшем квартале стоимость активов выросла на 755 млрд крон ($71,1 млрд).

По состоянию на 31 марта 2023 года объем ФНБ Норвегии оценивается примерно в 14,29 трлн крон (свыше $1,4 трлн). 70,1% активов — это акции, 27,3% — инструменты с фиксированным доходом, 2,4% — недвижимость, 0,1% — проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Рекордный убыток

По итогам 2022 года фонд получил рекордный за всю свою историю убыток в 1,64 трлн крон ($164,4 млрд по тогдашнему курсу). Столь крупные потери были вызваны высокой инфляцией, ростом ключевой ставки и внешнеполитическими обострениями. При этом подешевели как акции, так и облигации, отмечал генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Предыстория

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1990-х годах для инвестирования доходов Норвегии от продажи нефти и газа в иностранные активы. Он владеет 1,5% всех акций, которые торгуются на мировых биржах. Всего у фонда есть доли в 9,2 тыс. компаний. Инвестиции распределяются по большинству рынков, стран и валют, чтобы обеспечивать хорошую диверсификацию рисков.

Ранее фонд Норвегии был самым крупным в мире суверенным фондом, однако после 2022 года потерял этот статус.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Dimas91 и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами