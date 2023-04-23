Пенсионный фонд Норвегии заработал $84 миллиарда после убытка в 2022 году

«Это один из самых сильных кварталов в нашей истории», — передает Reuters комментарий заместителя генерального директора Norges Bank Investment Management Тронда Гранде. NBIM — это подразделение норвежского ЦБ, которое управляет пенсионным фондом.

Акции в первом квартале принесли фонду 7,4%, инструменты с фиксированным доходом — 2,7%. Доходность инвестиций в недвижимость и в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики была отрицательной и составила -1% и -3,8% соответственно.

«Инвестиции в акции внесли самый большой вклад в доходность в этом квартале. Рост рынка акций в значительной степени был обусловлен технологическим и потребительским сектором», — заявил Тронд Гранде. Только из-за валютных колебаний в минувшем квартале стоимость активов выросла на 755 млрд крон ($71,1 млрд).

По состоянию на 31 марта 2023 года объем ФНБ Норвегии оценивается примерно в 14,29 трлн крон (свыше $1,4 трлн). 70,1% активов — это акции, 27,3% — инструменты с фиксированным доходом, 2,4% — недвижимость, 0,1% — проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Рекордный убыток

По итогам 2022 года фонд получил рекордный за всю свою историю убыток в 1,64 трлн крон ($164,4 млрд по тогдашнему курсу). Столь крупные потери были вызваны высокой инфляцией, ростом ключевой ставки и внешнеполитическими обострениями. При этом подешевели как акции, так и облигации, отмечал генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген. Читайте: Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов

Предыстория Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1990-х годах для инвестирования доходов Норвегии от продажи нефти и газа в иностранные активы. Он владеет 1,5% всех акций, которые торгуются на мировых биржах. Всего у фонда есть доли в 9,2 тыс. компаний. Инвестиции распределяются по большинству рынков, стран и валют, чтобы обеспечивать хорошую диверсификацию рисков.