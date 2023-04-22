Россия нанесла ущерб украинской промышленности и логистике почти на $50 миллиардов — UkraineInvest

Сумма прямого ущерба, нанесенного РФ украинской инфраструктуре, промышленным объектам и производственной логистике, выросла почти до $50 млрд. Такие данные во время онлайн-форума привел исполнительный директор правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач, сообщает Укринформ.

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По его данным, в результате полномасштабной российской агрессии в Украине пострадали примерно 22,5% складских помещений.

«До войны мы имели в общей сложности более 2,5 млн кв. м складской инфраструктуры, подавляющее большинство — в Киевской области. Теперь же ее общий объем существенно снизился. Ведь агрессор полностью или частично уничтожил около 382 тыс. кв. м складских площадей», — констатировал Цивкач.

Часть отстроена

Он рассказал, что часть разрушенных логистических комплексов уже отстроена. К примеру, сеть супермаркетов «АТБ» начала восстанавливать два своих складских помещения, а компания «РЛС» реконструирует поврежденные врагом склады в Броварах.

Пестик убежден, что государство должно максимально способствовать усилиям бизнеса. Ведь Украина надеется на стремительное послевоенное развитие экономики. А производственный сектор, между прочим, нуждается в качественной и современной логистической инфраструктуре.

При этом в UkraineInvest надеются не только на восстановление разрушенного, но и на создание новых инвестиционных проектов в этой области.

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Финансовая поддержка

Цивкач напомнил о финансовой поддержке, которую гарантирует инвесторам Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине».

Документ предусматривает предоставление инвестпроектам, отвечающим определенным критериям, государственных гарантий по неизменности законодательства в течение 15 лет, а также возмещение возможных убытков, нанесенных госорганами, и предоставление господдержки инвестиционным проектам в объеме до 30% от суммы инвестиций.