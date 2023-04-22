В Украине расширят перечень оснований раскрытия банковской тайны

Правительство Украины поддержало разработанную Министерством реинтеграции законодательную инициативу по расширению перечня оснований раскрытия банками банковской тайны. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Речь идет, в частности, о случаях применения санкций, выявления и розыска активов политических партий, запрещенных судом, а также установления нотариусами опеки над имуществом пропавшей без вести лица.

Так, законопроектом вносятся изменения в закон «О банках и банковской деятельности» в части раскрытия банковской тайны:

1. по запросам Минюста в целях розыска имущества, средств и других активов:

политических партий, запрещенных трибуналом;

лиц, к которым применены санкции;

при рассмотрении дел по защите интересов Украины.

2. по запросам нотариусов для установления опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

«Это позволит Минюсту защищать интересы Украины в зарубежных юрисдикциях при рассмотрении дел, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ, а также взимать в собственность государства активы подсанкционных лиц и запрещенных судом политических партий. Ведь именно банки владеют информацией о счетах, средствах, движимом имуществе, индивидуальных банковских сейфах», — говорится в сообщении.

Установление опеки над имуществом пропавших без вести

Законопроект также призван упростить установление опеки над имуществом пропавших без вести граждан. После принятия предложенных изменений нотариусы смогут устанавливать опеку над активами, хранящимися в банке. Таким образом, члены семьи пропавшей без вести лица смогут использовать средства для обеспечения достойного проживания.

Поддержанная правительством законодательная инициатива в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение в парламент.