Uber продал свою долю в «Яндекс.Такси» за $700 миллионов

Американская компания Uber, владеющая одноименным сервисом вызова такси, лишилась оставшейся доли в российской группе компаний «Яндекс.Такси» — Яндекс выкупил эту долю за $702,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Яндекса.

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Таким образом, Яндекс стал единственным владельцем группы, включающей сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Соглашение получило одобрение регуляторов.

Закрытие сделки произошло 21 апреля — Яндекс купил оставшиеся 28,98% доли Uber.

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Напомним

Uber и Яндекс создали совместное предприятие в феврале 2018 года. Компания была зарегистрирована в Нидерландах под названием MLU BV и управляла общим такси-бизнесом под брендами «Яндекс Go» и Yango, а также под брендом Uber в России.

В 2021 году Яндекс выкупил у Uber доли у «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» и «Яндекс Доставка» за $1 млрд. В результате этого соглашения доля Яндекса в MLU достигла примерно 71%. Кроме того, российская компания получила преимущественное право в течение двух лет выкупить оставшиеся 29%.

В конце февраля 2022 года Uber объявила, что пытается ускорить выход из совместного предприятия с Яндексом. Компания также сообщила, что три руководителя Uber, входивших в совет директоров «Яндекс.Такси», покинули свои должности.