Начинается тестирование выплат средств на восстановление жилья через «Дию». Когда заработает сервис

Кабмин начинает тестирование программы «Восстановление», по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов. Сервис будет работать в «Дие» уже с 10 мая. Такое решение правительство приняло на заседании 21 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.