Кабмин начинает тестирование программы «Восстановление», по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов. Сервис будет работать в «Дие» уже с 10 мая. Такое решение правительство приняло на заседании 21 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Начинается тестирование выплат средств на восстановление жилья через «Дию». Когда заработает сервис
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Полученные целевые средства можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия. Средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке.
Приоритет в компенсации
Приоритет в компенсации будут:
- участники боевых действий,
- семьи погибших военнослужащих,
- мобилизованные в армию,
- многодетные семьи,
- люди с инвалидностью.
Источник: Минфин
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