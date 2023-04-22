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22 апреля 2023, 10:16 Читати українською

Начинается тестирование выплат средств на восстановление жилья через «Дию». Когда заработает сервис

Кабмин начинает тестирование программы «Восстановление», по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов. Сервис будет работать в «Дие» уже с 10 мая. Такое решение правительство приняло на заседании 21 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабмин начинает тестирование программы «Восстановление», по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов.
Фото: ukrainianinpoland.pl

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Полученные целевые средства можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия. Средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке.

Приоритет в компенсации

Приоритет в компенсации будут:

  • участники боевых действий,
  • семьи погибших военнослужащих,
  • мобилизованные в армию,
  • многодетные семьи,
  • люди с инвалидностью.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gonchariki304
gonchariki304
22 апреля 2023, 12:39
#
Враньё 9год суд откладывают, а так как дом точнее то что от него осталось находится в станице Луганской то в дии Я не могу подать заявку только те могут кто с прошлого года потерял. А те что раньше не могу подать заявку так что если пишите пишите более подробно и адекватно
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