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21 апреля 2023, 19:11 Читати українською

Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши

Глобальный шопинг, связанный с дорогой косметикой и предметами роскоши, делает одних из самых богатых людей мира еще богаче — состояние владельцев luxury-компаний подскочило на $93 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Глобальный шопинг, связанный с дорогой косметикой и предметами роскоши, делает одних из самых богатых людей мира еще богаче — состояние владельцев luxury-компаний подскочило на $93 млрд.
Фото: pixabay.com

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69-летняя Франсуаза Бэттенкур Мейерс, самая богатая женщина на планете, стала еще одной французской миллиардершей, которая получила выгоду от ажиотажа на предметы роскоши.

Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, ее состояние выросло до $93,3 млрд в четверг, что на $21,8 млрд больше, чем в начале года, после того, как L'Oreal, империя косметики и ухода за кожей, основанная ее дедом, сообщила о стремительном росте доходов, что привело к рекордному росту акций.

Ее успехи следуют за успехами Бернара Арно, самого богатого человека мира, превратившего LVMH в модный гигант с 75 брендами, включая дом моды Christian Dior, ювелирную компанию Tiffany & Co. и шампанское Moet&Chandon.

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Состояние Арно выросло до $210,7 млрд в 2023 году, поскольку компания, которую он контролирует, продавала дорогие брендовые сумочки, косметику и изысканные вина, что способствовало «звездному» росту прибылей.

Не менее значительный скачок в состоянии за последние месяцы произошел во французской семье, которая стоит за Hermes International, еще одним ведущим поставщиком роскошных товаров. Состояние клана оценивается в $157 млрд по сравнению с $95 млрд в октябре.

«Растущее накопление богатства группой основателей и наследников французских компаний — скачок на $93 млрд только в этом году — иллюстрирует растущее глобальное доминирование страны в индустрии роскоши и красоты», — пишет издание.

Также возросло состояние двух других семей: братьев Вертгеймеров, владеющих компанией Chanel, известной своими костюмами и духами, и Франсуа Пино, владеющего Gucci.

Источник: Минфин
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